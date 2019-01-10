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Кейлор Навас заявив, що готовий покинути Реал за однієї умови

18:40 436 Читать на русском
Кейлор Навас заявив, що готовий покинути Реал за однієї умови
Кейлор Навас / фото: AS

Голкіпер Реала Кейлор Навас, який нещодавно заявляв про намір змінити клуб, не проти залишитись у Мадриді.

Сьогодні Кейлор Навас отримав нагороду Iberoamericana Community Trophy за популяризацію спорту. Відзнаку костариканському голкіперу вручив король Іспанії Філіп VI.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

"Отримати цю нагороду – честь для мене. Це унікальний досвід, яким потрібно насолоджуватись. Багато людей хотіли б потиснути руку королю Іспанії.

Продовження контракту з Реалом? Я бачу себе тут ще на довгі роки та буду робити все для команди. Але коли відчую, що не зможу бути першим голкіпером, тоді піду", – цитує Наваса AS.

До слова, вчора Навас зіграв 150-й поєдинок за Реал. Нещодавно повідомлялось про бажання голкіпера змінити клуб, проте костариканець, який після приходу Тібо Куртуа втратив статус основного воротаря, вирішив пролонгувати угоду до 2021 року.

Теги
Іспанія Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
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