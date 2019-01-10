Кейлор Навас заявив, що готовий покинути Реал за однієї умови

Голкіпер Реала Кейлор Навас, який нещодавно заявляв про намір змінити клуб, не проти залишитись у Мадриді.

Сьогодні Кейлор Навас отримав нагороду Iberoamericana Community Trophy за популяризацію спорту. Відзнаку костариканському голкіперу вручив король Іспанії Філіп VI.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

"Отримати цю нагороду – честь для мене. Це унікальний досвід, яким потрібно насолоджуватись. Багато людей хотіли б потиснути руку королю Іспанії.

Продовження контракту з Реалом? Я бачу себе тут ще на довгі роки та буду робити все для команди. Але коли відчую, що не зможу бути першим голкіпером, тоді піду", – цитує Наваса AS.

До слова, вчора Навас зіграв 150-й поєдинок за Реал. Нещодавно повідомлялось про бажання голкіпера змінити клуб, проте костариканець, який після приходу Тібо Куртуа втратив статус основного воротаря, вирішив пролонгувати угоду до 2021 року.