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Кейлор Навас може перейти в Арсенал

16:45 550 Читать на русском
Кейлор Навас може перейти в Арсенал
Кейлор Навас / фото: AS

Арсенал зацікавлений у підписанні голкіпера Реала Кейлора Наваса. При цьому лондонці хочуть завершити трансфер вже у січні.

Воротар Реала Кейлор Навас може продовжити кар'єру в Арсеналі. У послугах 32-річного костариканця зацікавлений особисто наставник "канонірів" Унаї Емері, повідомляє DefensaCentral.

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Керівництво Арсенала задоволене роботою іспанського тренера та готове посприяти йому в підписанні Наваса. Втім, сам голкіпер не планує покидати Мадрид взимку, що може ускладнити перехід.

Після приходу Тібо Куртуа Навас втратив місце основного воротаря Реала, провівши лише 7 матчів у поточному сезоні. До слова, нещодавно повідомлялось, що саме Кейлора Наваса влітку замінить Андрій Лунін, який на правах оренди виступає за Леганес.

Нагадаємо, у складі Арсенала вже є два воротарі високого рівня – Бернд Лєно та Петр Чех.

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