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Кейлор Навас близький до переходу в Бенфіку

16:27 649 Читать на русском
Кейлор Навас близький до переходу в Бенфіку
Кейлор Навас / Reuters

Голкіпер Реала Кейлор Навас цього літа може опинитись у чемпіонаті Португалії.

Воротар мадридського клубу Кейлор Навас близький до переходу у португальську Бенфіку, про це повідомляє Football Espana.

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За інформацією джерела, керівництво Бенфіки вже досягло згоди з Реалом про суму відступних за костариканця, і тепер має намір домовитися з самим голкіпером про умови особистого контракту.

Нагадаємо, Кейлор Навас грає за "вершкових" з серпня 2014 року. Всього за мадридців воротар провів 161 матч і пропустив 157 голів. У складі "королівського клубу" Навас тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також ставав чемпіоном Іспанії.

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Теги
Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Бенфіка Бенфіка Іспанія Трансфери Реал Мадрид
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