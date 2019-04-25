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Кейлор Навас – трансферна ціль Ювентуса, – Don Balon

13:45 560 Читать на русском
Кейлор Навас – трансферна ціль Ювентуса, – Don Balon
Кейлор Навас / Goal

Голкіпер Реала Кейлор Навас зацікавив Ювентус.

Костариканський воротар "галактікос" може опинитися в Турині. За інформацією Don Balon, керівництво "б'янконері" всерйоз розглядає можливість запрошення Наваса в Ювентус.

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Саме Кейлора хочуть бачити першим номером у наступному сезоні. Повідомляється, що Навас покликаний замінити у рамці воріт Войцеха Щенсни.

Зазначимо, що Кейлор вкрай рідко з'являється у основному складі мадридців через Тібо Куртуа, який є основним кіпером Реала. Незважаючи на те, що шанси потрапити в основу у Наваса збільшилися після повернення Зідана, кіпер роздумує над відходом з Мадрида.

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