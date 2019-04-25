Кейлор Навас – трансферна ціль Ювентуса, – Don Balon

Голкіпер Реала Кейлор Навас зацікавив Ювентус.

Костариканський воротар "галактікос" може опинитися в Турині. За інформацією Don Balon, керівництво "б'янконері" всерйоз розглядає можливість запрошення Наваса в Ювентус.

Реал визначився з гравцями, які точно покинуть Мадрид – початок кадрової чистки Зідана

Саме Кейлора хочуть бачити першим номером у наступному сезоні. Повідомляється, що Навас покликаний замінити у рамці воріт Войцеха Щенсни.

Зазначимо, що Кейлор вкрай рідко з'являється у основному складі мадридців через Тібо Куртуа, який є основним кіпером Реала. Незважаючи на те, що шанси потрапити в основу у Наваса збільшилися після повернення Зідана, кіпер роздумує над відходом з Мадрида.

"Гра стільців": Лунін та Куртуа ризикують стати причиною першого великого конфлікту Зідана з керівництвом Реала