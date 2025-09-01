Зірка Шахтаря вже у Лондоні узгоджує контракт – клуб АПЛ іде на рекорд, але не все так просто
Вінгер Шахтаря Кевін не поспішає приймати пропозицію Фулхема щодо умов особистого контракту.
Кевін з 9 години вечора перебуває в Лондоні разом зі своїм агентом. Він приїхав до столиці Великої Британії, щоб домовитися з Фулхемом про умови особистого контракту. Однак, як інформує Фабріціо Романо, угода поки що не досягнута.
Шахтар узгодив перехід лідера до команди з АПЛ: новий клубний рекорд – Романо розкрив суму трансферу
Водночас Фулхем погодив з Шахтарем трансфер у розмірі 42 млн євро + бонуси. Якщо Кевін домовиться з "дачниками", цей трансфер стане для Фулхема рекордним в клубній історії. Нинішній рекорд належить Емілю Сміт-Роу – минулого літа півзахисник був придбаний у Арсеналу за 27 млн фунтів стерлінгів.
Кевін може стати лише другим придбанням Фулхема цього літа, оскільки раніше клуб підписав тільки воротаря Бенджамена Лекомта з Монпельє.
Шахтар легко розбив Олександрію після виснажливого протистояння у Лізі конференцій – Педрінью елегантно забив