Кевін з 9 години вечора перебуває в Лондоні разом зі своїм агентом. Він приїхав до столиці Великої Британії, щоб домовитися з Фулхемом про умови особистого контракту. Однак, як інформує Фабріціо Романо, угода поки що не досягнута.

Шахтар узгодив перехід лідера до команди з АПЛ: новий клубний рекорд – Романо розкрив суму трансферу

Водночас Фулхем погодив з Шахтарем трансфер у розмірі 42 млн євро + бонуси. Якщо Кевін домовиться з "дачниками", цей трансфер стане для Фулхема рекордним в клубній історії. Нинішній рекорд належить Емілю Сміт-Роу – минулого літа півзахисник був придбаний у Арсеналу за 27 млн фунтів стерлінгів.

Кевін може стати лише другим придбанням Фулхема цього літа, оскільки раніше клуб підписав тільки воротаря Бенджамена Лекомта з Монпельє.

