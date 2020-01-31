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Кевін-Прінс Боатенг став гравцем Бешикташа

23:23 156 Читать на русском
Кевін-Прінс Боатенг став гравцем Бешикташа
Кевін-Прінс Боатенг / Beinsports

Зірковий півзахисник Кевін-Прінс Боатенг змінив клуб в останні години зимового трансферного вікна.

Кевін-Прінс Боатенг приєднався до Бешикташа на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Додамо, що турецький клуб не має опції викупу по завершенні угоди, тож влітку ганець повернеться в розташування Фіорентини. До слова, в складі Бешикташа виступають колишні зірки Динамо – Домагой Віда та Джермейн Ленс.

Зазначимо, що в складі Фіорентини Кевін-Прінс не вразив статистикою, записавши до свого активу 1 гол у 15 матчах поточного сезону.

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Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Фіорентина Фіорентина Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери
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