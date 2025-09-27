Кевін показує дива техніки в АПЛ – екс-гравець Шахтаря ефектно обіграв Ярмолюка (ВІДЕО)
14:26 - Читати іншою мовою
Півзахисник Фулхема Кевін вражає АПЛ своєю грою.
Офіційний акаунт англійської Прем'єр-ліги в Instagram опублікував відеоролик з нарізкою гри Кевіна у матчі проти Брентфорда (3:1).
Срна пояснив, чому Шахтар відпустив Судакова та Кевіна: "Це футболіст, який коштуватиме великі гроші"
На відео екс-гравець Шахтаря ефектно обігрує гравців команди суперника. "Не пощастило" і Єгору Ярмолюку – бразилець красиво перекинув м'яч через українського півзахисника.
Нагадаємо, Кевін перейшов до Фулхема влітку з донецького Шахтаря. Сума трансферу склала приблизно 40 мільйонів євро.
Фулхем впевнено переміг Брентфорд – Ярмолюк у двох пропущених голах зіграв неідеально
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter