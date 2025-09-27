Офіційний акаунт англійської Прем'єр-ліги в Instagram опублікував відеоролик з нарізкою гри Кевіна у матчі проти Брентфорда (3:1).

Срна пояснив, чому Шахтар відпустив Судакова та Кевіна: "Це футболіст, який коштуватиме великі гроші"

На відео екс-гравець Шахтаря ефектно обігрує гравців команди суперника. "Не пощастило" і Єгору Ярмолюку – бразилець красиво перекинув м'яч через українського півзахисника.

Нагадаємо, Кевін перейшов до Фулхема влітку з донецького Шахтаря. Сума трансферу склала приблизно 40 мільйонів євро.

Фулхем впевнено переміг Брентфорд – Ярмолюк у двох пропущених голах зіграв неідеально