Вінгер Шахтаря Кевін все ж продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Фулхем нарешті узгодив перехід Кевіна – лондонський клуб зміг переконати бразильця підписати контракт. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Шахтар отримав за Кевіна пропозицію на рекордні 255 млн – учасник ЛЧ хоче вкрасти трансфер у клубу АПЛ

Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря прибув до Лондона, але вчорашні вечірні переговори ні до чого не призвели. Сьогодні вдень з'явилася інформація про зацікавленість в гравцеві з боку Спортінга – "леви" зрівнялися з Фулхемом у своїй пропозиції щодо Кевіна.

Однак у понеділок ввечері Кевін все ж сказав лондонцям "так". Шахтар отримає за бразильця 40+5 млн євро.

Шахтар прорвався у Лігу конференцій, дотиснувши Серветт в овертаймі – Еліас попри травму приніс вольову перемогу