У рамках суботньої програми 4-го туру АПЛ 2025/26 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 4-й тур

Борнмут – Брайтон – 2:1

Голи: Скотт, 18, Семеньйо, 61 (пен) – Мітома, 48

Евертон – Астон Вілла – 0:0

Крістал Пелас – Сандерленд – 0:0

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Вольтемаде, 29

Фулхем – Лідс – 1:0

Гол: Гудмундссон, 90+3 (автогол)

Евертон у рідних стінах приймав Астон Віллу. Миколенко у заявку "ірисок" не потрапив через пошкодження, яке отримав у таборі збірної, тож на його позиції вийшов Гарнер. Варто відзначити, що конкурент провів дуже непоганий матч – Джеймс виграв усі 5 єдиноборств, мав 72 дотики до м'яча й провів 20 точних пасів із 21 на чужій третині.

А от Люка Дінь у цьому матчі так боровся, що заробив величезну ґулю над оком.

На м'ячі Гарнер теж зіграв сильно. Три з п'яти його кросів досягли адресата, як і два з чотирьох лонгболів. Один проникний пас міг завершитись взяттям воріт, однак Бету метрів з восьми пробив повз праву стійку. Словом, бекап у Миколенка дуже серйозний.

Унаї Емері перед міжнародною паузою видав мем "Марко Бізот" – таким чином він відповідав на усі питання щодо воротарської позиції у Астон Віллі. Втім, на матч проти Евертона баск поставив Еміліано Мартінеса. І не прогадав. Чемпіон світу виконав мінімум три героїчних сейви, зробивши вагомий внесок у підсумковий результат. Бірмінгемці, граючи значно слабше, привезли із Ліверпуля нульову нічию.

У паралельній зустрічі Фулхем вирвав перемогу над Лідсом. Відкрити рахунок до 76-ї хвилини не вдавалося, тож Марку Да Сілва кинув у бій Кевіна. Екс-донеччанин круто зайшов у гру, виконавши 2 вдалих обведення з 3-х спроб і виконавши кілька класних скидок. Що найбільш важливо, вчорашній вінгер Шахтаря допоміг забити єдиний гол.

Кевін сам ледь не забив шедевр на 90+3-й хвилині. Зігравши у стіночку на лівому фланзі, бразилець вистрілив з дистанції у праву дев'ятку. Голкіпер виконав фантастичний сейв, однак подальший кутовий призвів до автогола Гудмундссона – 1:0! До речі, він грає за збірну Ісландії.

Шикарний дебют вдався і Ніколасу Вольтемаде. Ньюкасл терміново підписав нападника Штутгарта на заміну Ісаку, а німець відзначився у першому ж матчі. На 29-й хвилині він у шикарному стрибку замкнув навіс від Джейкома Мерфі – і цей гол виявився єдиним у зустрічі. Таким чином "сороки" здолали Вулверхемптон, здобувши першу перемогу в новому чемпіонаті.

Борнмут у рідних стінах переміг Брайтон (2:1). Крістал Пелас же розписав нульову нічию з Сандерлендом.

