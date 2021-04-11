Хавбек Мілана Франк Кессьє відзначився черговим голом у складі "россонері" в поточному сезоні чемпіонату Італії.

Гол у ворота Парми став десятим для івуарійця в чемпіонаті після 30 турів Серії А, повідомляє Opta.

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Таким чином, Кессьє повторив досягнення легендарного Кака 12-річної давності, ставши першим півзахисником "россонері", який забив не менше 10 голів у Серії А.

До слова, Кессьє провів 42 матчі у складі Мілана в поточному сезоні в усіх турнірах, відзначившись 11 голами та 5 результативними передачами.

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