Кессьє повторив результативне досягнення Кака у Мілані
11:29 - Читать на русском
Хавбек Мілана Франк Кессьє відзначився черговим голом у складі "россонері" в поточному сезоні чемпіонату Італії.
Анте Ребіч 8’
Франк Кессьє 44’
Рафаель Леау 90+4’
8’ Анте Ребіч
44’ Франк Кессьє
90+4’ Рафаель Леау
Гол у ворота Парми став десятим для івуарійця в чемпіонаті після 30 турів Серії А, повідомляє Opta.
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Таким чином, Кессьє повторив досягнення легендарного Кака 12-річної давності, ставши першим півзахисником "россонері", який забив не менше 10 голів у Серії А.
До слова, Кессьє провів 42 матчі у складі Мілана в поточному сезоні в усіх турнірах, відзначившись 11 голами та 5 результативними передачами.
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