Перед 3-м туром кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Боснії і Герцеговини втратила головного тренера Івайла Петева.

45-річний фахівець інфікувався сумнозвісним COVID-19, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

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Петев здав позитивний тест на коронавірус після матчу стартового туру відбору проти фінів. Тоді ж тренер пішов на самоізоляцію. Через карантин Петев керуватиме діями своїх підопічних у двобої з французами хіба що дистанційно. Натомість жоден із асистентів болгарина не захворів.

До слова, матч Боснія і Герцеговина – Франція відбудеться у середу, 31 березня. Початок поєдинку о 21:45.

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