Алленаторе "биків" здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Sportmediaset.

Піолі інфікувався коронавірусом

Тепер Джампаоло пропустить найближчий поєдинок чемпіонату проти міланського Інтера, хоча офіційного підтвердження цієї інформації від клубу ще не надійшло. Раніше COVID-19 виявили в одного з асистентів керманича Торіно. Після того випадку туринська команда пішла на самоізоляцію.

До слова, упродовж кількох тижнів у Серії А спостерігається новий спалах коронавірусу. Хвороба, зокрема, вразила римський Лаціо та окремих гравців і тренерів інших команд ліги.

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