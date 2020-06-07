Керманич Парми Д'Аверса зізнався, що перехворів коронавірусом – це вже третій випадок серед тренерів Серії А

Головний тренер італійської Парми Роберто Д'Аверса розповів про власну "зустріч" із сумнозвісним COVID-19.

"У мене кілька днів була підвищена температура після матчу зі СПАЛом (на початку березня – Футбол 24). Я не став проходити тестування, оскільки не відчував серйозних симптомів, ми не могли сказати, чи є в мене коронавірус.

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Лише в наступні дні це було підтверджено після здачі аналізу крові на антитіла. У цю пору року в мене завжди трохи підвищується температура, показувало лише 37 градсів. Разом із сім'єю я перебував у самоізоляції", – цитує фахівця ParmaToday.

Нагадаємо, що раніше коронавірус був виявлений у керманича Аталанти з Бергамо Джан П'єро Гасперіні та наставника Фіорентини Джузеппе Якіні.

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