toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Керманич Ниви Т шокував заробітками гравців новачка Першої ліги

13:55 - Читать на русском
Керманич Ниви Т шокував заробітками гравців новачка Першої ліги
Нива Т / ФК Нива Т

Головний тренер тернопільської Ниви Василь Малик розповів, як футболісти справляються з паузою, викликаною пандемією COVID-19.

"Спочатку чекали, поки це все вирішиться. Потім, коли пауза затягнулася, роздали індивідуальні завдання. А далі воно вже так і зійшло. Чекали кращих часів, тому зараз будемо приступати до вже справжньої підготовки. Збори заплановано на середину цього місяця.

ФІФА дозволила використовувати VAR у Першій лізі з наступного туру

Як футболісти пережили цей період? Є хлопці, які підробляють, щоб карантин не так сильно бив по фінансовій стороні. Про професії говорити не буду, адже не знаю, чи маю на це право. Можливо, хтось і не хоче, тому нехай залишиться в секреті. Але знаю, що хлопці підробляли", – сказав Малик у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, тернопільський клуб за підсумками сезону посів першу сходинку у групі А Другої ліги і вийшов у Першу лігу.

Зоря, Динамо чи Десна – хто потрапить в Лігу чемпіонів, всі розклади на фініш УПЛ і погана прикмета

blog_ava
Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби
13:12
4510
Теги
Перша ліга футбольні фінанси Василь Василь Малик Нива Тернопіль Нива Тернопіль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
29
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук