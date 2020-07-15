Керманич Ниви Т шокував заробітками гравців новачка Першої ліги

Головний тренер тернопільської Ниви Василь Малик розповів, як футболісти справляються з паузою, викликаною пандемією COVID-19.

"Спочатку чекали, поки це все вирішиться. Потім, коли пауза затягнулася, роздали індивідуальні завдання. А далі воно вже так і зійшло. Чекали кращих часів, тому зараз будемо приступати до вже справжньої підготовки. Збори заплановано на середину цього місяця.

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Як футболісти пережили цей період? Є хлопці, які підробляють, щоб карантин не так сильно бив по фінансовій стороні. Про професії говорити не буду, адже не знаю, чи маю на це право. Можливо, хтось і не хоче, тому нехай залишиться в секреті. Але знаю, що хлопці підробляли", – сказав Малик у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, тернопільський клуб за підсумками сезону посів першу сходинку у групі А Другої ліги і вийшов у Першу лігу.

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