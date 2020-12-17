Керманич Мідлсбро Ворнок готовий вколоти ботокс
15:00 - Читать на русском
Головний тренер англійського Мідлсбро Ніл Ворнок наважився на серйозну косметологічну процедуру задля "підтримки іміджу".
"Мені 72, але вважаю, що я не виглядаю на свій вік, і тим більше не відчуваю його.
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Я роздумую над тим, щоб у наступному році зробити ін'єкції ботоксу для підтримки свого молодого вигляд", – цитує досвідченого коуча Daily Star.
До слова, Ніл Ворнок наразі є другим у списку футбольних старожилів Туманного Альбіону. Його колега з Крістал Пелас Рой Ходжсон старший за керманича Боро на рік.
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