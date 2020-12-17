"Мені 72, але вважаю, що я не виглядаю на свій вік, і тим більше не відчуваю його.

Англійський захисник двічі схопив суперника за геніталії та ризикує отримати дискваліфікацію

Я роздумую над тим, щоб у наступному році зробити ін'єкції ботоксу для підтримки свого молодого вигляд", – цитує досвідченого коуча Daily Star.

До слова, Ніл Ворнок наразі є другим у списку футбольних старожилів Туманного Альбіону. Його колега з Крістал Пелас Рой Ходжсон старший за керманича Боро на рік.

Арсенал у вогні, але все добре: Артета святкує річницю під агонію фанів, або Чому Мессі не переїде у Лондон