Керманич Гента Торуп анонсував сильний сезон у виконанні Яремчука

"Я побачив дуже вмотивованого Яремчука. Він грав гостріше, ніж будь-коли раніше.

Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити Метц

Якщо він збереже впевненість на такому ж рівні, то може провести неймовірно сильний сезон", – цитує коуча Voetbal Belgie.

Відзначимо, що нападник збірної України відновився від травми та розпочав підготовку до нової кампанії у складі "буйволів". Яремчук уже зіграв спаринг проти Метца, в якому зумів оформити дубль.

До слова, в минулому сезоні українець провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів.

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