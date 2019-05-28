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"Керівництву варто замислитись", – Фабрі назвав причину відходу з Карпат

12:25 924 Читать на русском
"Керівництву варто замислитись", – Фабрі назвав причину відходу з Карпат
Фабрі Гонсалес / ФК Карпати

Екс-наставник Карпат Фабрі Гонсалес розповів, чому саме покинув львівську команду.

"Я йду не тому, що не можу працювати. Просто потрібно дати іншим тренерам можливість допомогти клубу. Хочу, щоб команда врятувалася від вильоту. Матч з Олімпіком, коли ми втратили перемогу і пропустили 2 голи за 10 хвилин, дуже образив мене. Я виснажений, тому вирішив зробити крок в сторону.

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Я припускався помилок. Але ключовими стали дві проблеми: відсутність того, хто міг би стабільно забивати, а також труднощі в середній зоні через травму Кльоца. Має задуматися і керівництво клубу, адже в Карпатах часто змінюються тренери, і користі це не приносить. Команда майже щороку бореться за виживання, тоді як такий клуб повинен боротися за місце в єврокубках.

У цілому, мені все сподобалося. І Львів, і УПЛ залишили позитивне враження", – сказав Фабрі Футбол NEWS.

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