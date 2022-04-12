Ауреліо Де Лаурентіс та Андреа Аньєллі, очільники неаполітанців і туринців відповідно, ризикують отримати проблеми з законом й бути відстороненими від футболу на тривалий час. Та й не лише вони.

Кілька клубів із Серії А та В федеральна прокуратура Італії звинувачує у завищенні даних про вартість проданих гравців у попередні трансферні вікна. Директорів та президентів команд хочуть відсторонити, а клуби змусити платити солідні штрафи, інформує Football Italia.

Прокуратура проводить обшуки в офісах Ювентуса – Аньєллі і ще 5 осіб підозрюють у відмиванні мільйонів

Президента Ювентуса Андреа Аньєллі пропонують ізолювати від футбольної діяльності на рік і накласти штраф на самих туринців у розмірі 800 тисяч євро. Також відсторонити хочуть спортдира Федеріко Керубіні (на понад 6 місяців), віце-президента Павела Недведа і гендира Мауріціо Аррівабене (обох на 8 місяців), а також колишнього директора Фабіо Паратічі, який зараз працює в Тоттенхемі (на понад 16 місяців).

Натомість з Наполі пропонують стягнути близько 330 тисяч євро штрафу. Президента неаполітанців Ауреліо де Лаурентіса хочуть викинути з футболу на понад 11 місяців, його дружину, сина й дочку – на 6, а генерального директора Андреа Кіавеллі – на 9.

Окрім двох грандів, під санкції ризикують потрапити ще три клуби з Серії А (Сампдорія, Емполі, Дженоа), а також Парма і Піза із Серії В.

Буффон досі шкодує через найганебнішу помилку: мрії про ЧС були блефом, дивовижний трансфер Ювентуса та порада Ілічічу