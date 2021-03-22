"Поразка від Беневенто (0:1) справді стала несподіванкою. Упродовж багатьох років ми приносили фанатам стільки радості, але зараз більше розчарувань, на жаль. Безсумнівно, у нас вийшов поганий день, але потрібно схилити голову і працювати.

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На позиції Пірло чи Роналду це ніяк не впливає. У нас є проект, який ми розпочали з минулого сезону, одна гра не змінить наших поглядів або стратегію. Ця лінія триває, і ми дуже задоволені тим, що зробили, тому будемо продовжувати працювати над вдосконаленням. У нас є Кріштіану Роналду, найкращий гравець у світі, і ми міцно тримаємося. Ми не були незадоволені попередніми тренерами, але були різні причини, чому ми вирішили змінитись. Одна поразка не змінить проект клубу, перемога також не змінить. Коли ви відновлюєтесь, може статися так, що вам не вдається вигравати все одночасно, але це частина процесу", – наводить слова Паратічі Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно вилетів від Порту на стадії 1/8 Ліги чемпіонів. На внутрішній арені також не все гаразд – туринці йдуть третіми, відстаючи на 4 очки від Мілана і на 10 від Інтера.

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