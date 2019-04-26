Керівництво Реала хоче позбутись Іско – Зідан воліє, аби хавбек залишився

Майбутнє хавбека Реала Іско у клубі під великим питанням.

З поверненням у королівський клуб Зінедіна Зідана, іспанський півзахисник почав отримувати набагато більше ігрового часу, ніж це було за Сантьяго Соларі.

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Французький наставник воліє залишити Іско у клубі, але керівництво Реала вважає, що зараз хавбека можна продати за найбільш вигідною ціною. Адже літні трансфери знову можуть відправити іспанця на лаву для запасних.

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Сам футболіст був готовий перейти у Манчестер Сіті, але через повернення Зідана змінив своє рішення, тепер Іско хоче залишитись у клубі, повідомляє AS.