Після розгрому від ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу керівництво Реала більше не має наміру миритися з проявами егоїзму на полі.

Найближчим часом керівники "бланкос" проведуть індивідуальні бесіди з деякими гравцями Реала, щоб з'ясувати їх справжню мотивацію, плани і рівень відданості клубу. Про це інформує Marca.

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Серед найбільш обговорюваних фігур – Вінісіус Жуніор. Його форма залишає бажати кращого, а поведінка викликає питання. У клубі хочуть відвертої розмови з бразильцем, щоб зрозуміти, що відбувається в його голові і чого він хоче від свого майбутнього. Переговори щодо нового контракту не гарантують подальшого спільного шляху – ситуація може змінитися.

Іншу проблему боси Реала бачать в Кіліані Мбаппе. Француз провів бляклий турнір і не демонструє достатньої самовіддачі в захисті, незважаючи на вимоги Хабі Алонсо. Його звинувачують в егоїзмі.

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