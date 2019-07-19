toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Керівництво Ньюкасла виділить Брюсу значну суму на підсилення складу

17:47 263 Читать на русском
Керівництво Ньюкасла виділить Брюсу значну суму на підсилення складу
Стів Брюс / Reuters

Новий тренер Ньюкасла Стів Брюс зможе значно підсилити склад команду трансферами.

Керівництво "сорок" виділило на трансфери у літнє міжсезоння 90 мільйонів фунтів. 50 мільйонів – трансферний бюджет на літо, 11 мільйонів фунтів залишилось з зимового трансферного вікна, а також 30 мільйонів клуб заробив з продажу Айозе Переса в Лестер, повідомляє Sky Sports.

Рондон приєднався до Бенітеса в Китаї

Нагадаємо, нещодавно Ньюкасл очолив Стів Брюс, який замінив на посаді Рафаеля Бенітеса. Англійський фахівець підписав із "сороками" контракт терміном на три роки.

Зауважимо, що у минулому сезоні "чорно-білі" змогли втримати місце в еліті, посівши 13 сходинку АПЛ.

Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20

blog_ava
Вацко покинув ТК Футбол 1/2 – Денисов назвав причину
12:00
11858
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Стів Брюс Стів Брюс Ньюкасл Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
26
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук