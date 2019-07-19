Керівництво Ньюкасла виділить Брюсу значну суму на підсилення складу

Новий тренер Ньюкасла Стів Брюс зможе значно підсилити склад команду трансферами.

Керівництво "сорок" виділило на трансфери у літнє міжсезоння 90 мільйонів фунтів. 50 мільйонів – трансферний бюджет на літо, 11 мільйонів фунтів залишилось з зимового трансферного вікна, а також 30 мільйонів клуб заробив з продажу Айозе Переса в Лестер, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, нещодавно Ньюкасл очолив Стів Брюс, який замінив на посаді Рафаеля Бенітеса. Англійський фахівець підписав із "сороками" контракт терміном на три роки.

Зауважимо, що у минулому сезоні "чорно-білі" змогли втримати місце в еліті, посівши 13 сходинку АПЛ.

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