Форвард Миная Антон Демченко поділився інформацією про ситуацію в команді.

– Якою є кадрова ситуація в Минаї зараз?

– Поки нічого конкретного не можу вам сказати.

– Керівництво клубу не озвучувало футболістам інформацію, що команда може не вийти на новий сезон?

– Керівництво нам нічого не казало і не надає поки жодної інформації.

Минай може знятися з Першої ліги – вже відомо, хто замінить клуб

– Чутки про об'єднання з ФК Ужгород мають під собою конкретику?

– Наскільки я знаю, то ні.

– В міжсезоння команду покинув головний тренер Євген Калиниченко, який пішов на підвищення в Олександрію. Хто готуватиме команду?

– Є інформація, що наступного тижня вже зберуть команду.

– Клуб обіцяв закрити заборгованості перед гравцями?

– Сподіваюсь на це, – заявив нападник Миная Антон Демченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Минай в Першій лізі може замінити МФК Металург Запоріжжя.

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