"Керівництво нам нічого не казало": футболіст Минаю розповів про борги та загрозу зникнення команди
Форвард Миная Антон Демченко поділився інформацією про ситуацію в команді.
– Якою є кадрова ситуація в Минаї зараз?
– Поки нічого конкретного не можу вам сказати.
– Керівництво клубу не озвучувало футболістам інформацію, що команда може не вийти на новий сезон?
– Керівництво нам нічого не казало і не надає поки жодної інформації.
Минай може знятися з Першої ліги – вже відомо, хто замінить клуб
– Чутки про об'єднання з ФК Ужгород мають під собою конкретику?
– Наскільки я знаю, то ні.
– В міжсезоння команду покинув головний тренер Євген Калиниченко, який пішов на підвищення в Олександрію. Хто готуватиме команду?
– Є інформація, що наступного тижня вже зберуть команду.
– Клуб обіцяв закрити заборгованості перед гравцями?
– Сподіваюсь на це, – заявив нападник Миная Антон Демченко в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, що Минай в Першій лізі може замінити МФК Металург Запоріжжя.
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