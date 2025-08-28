Джим Реткліфф готовий дати Рубену Аморіму час на виправлення ситуації.

"Червоні дияволи" невдало розпочали сезон: програли в чемпіонаті Арсеналу (0:1), після чого зіграли внічию з Фулхемом (1:1). У середу, 27 серпня, команда вилетіла з Кубка англійської ліги від суперника з четвертого дивізіону Грімсбі по пенальті.

"Всім очевидно, що сьогодні сталося": Аморім зробив загадкову заяву після вильоту Манчестер Юнайтед з Кубка ліги

Проте, керівництво Манчестер Юнайтед підтримує Рубена Аморіма, незважаючи на результати. Як інформує The Times, співвласник клубу Джим Реткліфф готовий дати Аморіму час на виправлення ситуації.

30 серпня Манчестер Юнайтед зустрінеться з Бернлі, а 14 вересня зіграє проти Манчестер Сіті.

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги