Керівництво Манчестер Юнайтед готове виділити неймовірну суму на трансфер Холанда

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд продовжує серйозно цікавити Манчестер Юнайтед.

Керівництво Манчестер Юнайтед схвалив покупку Ерлінга Холанда, повідомляє Daily Mail.

Батько Холанда відвідав базу Манчестер Юнайтед – легенда манкуніанців завершив його кар'єру

Зазначається, що керівники готові виплатити суму, яку вимагає Зальцбург за свого юного бомбардира – 90 млн євро. На трансфері Холанда наполягає наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

Відзначимо, що Ерлінг Холанд проводить феноменальний сезон. В активі нападника 26 м'ячів лише у 18-ти поєдинках в усіх турнірах.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю