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Керівництво Манчестер Юнайтед готове виділити неймовірну суму на трансфер Холанда

11:25 480 Читать на русском
Керівництво Манчестер Юнайтед готове виділити неймовірну суму на трансфер Холанда
Ерлінг Холанд / Reuters

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд продовжує серйозно цікавити Манчестер Юнайтед.

Керівництво Манчестер Юнайтед схвалив покупку Ерлінга Холанда, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що керівники готові виплатити суму, яку вимагає Зальцбург за свого юного бомбардира – 90 млн євро. На трансфері Холанда наполягає наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

Відзначимо, що Ерлінг Холанд проводить феноменальний сезон. В активі нападника 26 м'ячів лише у 18-ти поєдинках в усіх турнірах.

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