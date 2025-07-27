Як повідомляє GOAL, президент Комо Мірван Суварсо відповів на спекуляції щодо трансферу Мессі, спричинені словами головного тренера команди Сеска Фабрегаса.

Мессі та Альба отримали дискваліфікацію за відмову грати в Матчі всіх зірок – вони пішли шляхом Златана

Керівництво клубу оперативно спростувало всі розмови. Суварсо заявив: "Сім'я Мессі була в гостях у Фабрегаса та його дружини. Було б чудово бачити його тут, але чому він має залишати всі ті гроші, які зараз заробляє? До того ж, ми не мали з ним жодного контакту".

Інтригу розпалив факт, що дружина Мессі – Антонела Рокуццо – відвідала товариський матч Комо проти Лілля. Це спровокувало хвилю спекуляцій щодо ймовірного переїзду аргентинця до Італії, особливо з огляду на дружбу Мессі з Фабрегасом. Останній, до слова, не став заперечувати можливість такого розвитку подій, що лише підживило обговорення.

Згодом, у коментарі Sky Italy президент Комо остаточно поставив крапку: "Це навіть не мрія – це неможливо".

Ліонель Мессі наразі має чинний контракт з Інтером Маямі до кінця 2025 року. За даними ЗМІ, американський клуб упевнений у продовженні співпраці, хоча офіційно нову угоду ще не підписано.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля