Арсенал-Київ поки не збирається звільняти Раванеллі

Наставник Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі продовжить свою роботу на тренерському містку "гармашів", незважаючи на провальний старт сезону в УПЛ.

Директор столичного клубу Олександр Москаленко запевнив, що немає підстав для звільнення італійця з посади головного тренера Арсенала.

"Зараз я не замислююсь про якісь кардинальні зміни, про зміну тренера. Ми довіряємо Раванеллі, коли ліміт довіри вичерпається, ми просто потиснемо одне одному руки. У нас з ним відкриті та честні стосунки.

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Раванеллі зазначив, коли відчує, що більше не може працювати, то покине клуб самостійно. Однак, мені б цього не хотілося.

Мені подобається працювати з ним. Він дає клубу стимул для розвитку", – розповів Москаленко в ефірі телеканалу Футбол.

До слова, Арсенал-Київ програв усі три стартові поєдинки в українській Прем'єр-лізі. Столичний клуб посідає останнє місце у турнірній таблиці та має у своєму пасиві 0 очок.

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