Керівництво ФФУ обговорило з представниками китайського університету футбольну співпрацю

26 червня до Будинку футболу завітали представники університету фізичного виховання та культури Shandong Sport University з провінції Шаньдун, Китай.

Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко привітав закордонних гостей у Будинку футболу. Представники ФФУ та гості Китаю обговорили питання розвитку футболу у двох країнах.

"Перш за все, хочу передати вітання від президента нашої національної асоціації Андрія Павелка, який також є керівником депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з КНР. Андрій Васильович був вражений вашою програмою розвитку футболу до 2050 року і вважає корисним досвід Китаю для розвитку футболу в Україні, зокрема щодо оновлення спортивної інфраструктури", – зазначив Вадим Костюченко.

Проректор китайського університету пан Чжан у свою чергу розповів про плани та стратегію розвитку ВНЗ, а також поділився варіантами можливого обміну тренерами для підвищення рівня футболу в КНР.

"Нашому університету у цьому році виповниться 60 років. У нас працює понад 700 осіб викладацького складу та навчається більше 60 тисяч студентів. Нещодавно на базі Shandong Sport University був створений Інститут футболу, і ми зацікавлені у тому, щоб із допомогою спільних проектів підвищити рівень нашого футболу, надавши можливість українським тренерам попрацювати у нас. Ми готові запросити ваших тренерів, а також відправити своїх підвищувати кваліфікацію до України", – заявив пан Чжан.

Зі свого боку Вадим Костюченко розповів про досвід роботи українського Інституту футболу, який був створений на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України. "Зараз випускник, який закінчує цей ВНЗ, одразу отримує дві спеціальності – менеджмент та футбольний тренер. На полях НТК ім.Баннікова наші молоді спеціалісти засвоюють теорію та проходять практику, займаючися з дітьми. Наша футбольна асоціація готова до співпраці з вашим університетом", – підсумував Вадим Костюченко.

Окрім тренерського обміну, сторони домовилися узгодити також обмін на рівні ДЮФЛ, щоб діти з обох країн мали можливість перейняти досвід іншої культури та особливості гри.