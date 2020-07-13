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"Керівництво Динамо має поговорити з хлопцем, щоб він не закінчив кар'єру": Шевчук – про заміну Сироти в першому таймі

10:12 - Читать на русском
"Керівництво Динамо має поговорити з хлопцем, щоб він не закінчив кар'єру": Шевчук – про заміну Сироти в першому таймі
Олександр Сирота / Сайт Динамо

Екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук вважає, що молодий захисник Динамо Олександр Сирота отримав серйозний психологічний удар після ранньої заміни у матчі проти Олександрії.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"Це складний момент для хлопця саме психологічно. Так, він помилився, але помиляються всі.

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Це нормально для молодих гравців. Заміна на 24 хвилині – це вже рішення тренера. Після цього матчу тренер і керівництво клубу мають поговорити з хлопцем і підтримати, щоб не вийшла психологічна травма. Щоб він не закінчив кар'єру після цього моменту. Потім він буде боятися своїх помилок, а треба, щоб була впевненість", – заявив Шевчук у ефірі Великого Футболу.

Додамо, що 20-річний Сирота проводив лише свій третій матч за першу команду Динамо. Молодий оборонець отримав жовту вже на першій хвилині гри з Олександрією (2:2), в середині тайму "привіз" пенальті, після чого був відразу замінений на Бурду.

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Теги
Олександрія - Динамо Олексій Олексій Михайличенко Олександр Олександр Сирота В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Динамо Динамо
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