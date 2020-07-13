"Керівництво Динамо має поговорити з хлопцем, щоб він не закінчив кар'єру": Шевчук – про заміну Сироти в першому таймі

Екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук вважає, що молодий захисник Динамо Олександр Сирота отримав серйозний психологічний удар після ранньої заміни у матчі проти Олександрії.

"Це складний момент для хлопця саме психологічно. Так, він помилився, але помиляються всі.

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Це нормально для молодих гравців. Заміна на 24 хвилині – це вже рішення тренера. Після цього матчу тренер і керівництво клубу мають поговорити з хлопцем і підтримати, щоб не вийшла психологічна травма. Щоб він не закінчив кар'єру після цього моменту. Потім він буде боятися своїх помилок, а треба, щоб була впевненість", – заявив Шевчук у ефірі Великого Футболу.

Додамо, що 20-річний Сирота проводив лише свій третій матч за першу команду Динамо. Молодий оборонець отримав жовту вже на першій хвилині гри з Олександрією (2:2), в середині тайму "привіз" пенальті, після чого був відразу замінений на Бурду.

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