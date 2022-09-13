Юліана Нагельсмана не буде звільнено з посади головного тренера Баварії найближчим часом.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн користується повною підтримкою керівництва клубу, і його можливе звільнення з посади навіть не обговорюється. Про це повідомляє журналіст Sport 1 Керрі Гау.

Гравці Баварії незадоволені критикою від Нагельсманна

Водночас, згідно з джерелом, керівництво мюнхенського клубу очікує на реакцію та покращення результатів команди, починаючи з сьогоднішнього матчу проти Барселони. Крім цього, боси Баварії сподіваються, що атмосфера в роздягальні команди покращиться, і що в Баварії не буде незадоволених гравців.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація про те, що гравці Баварії незадоволені критикою Нагельсманна та кількістю ігрового часу. Баварія тричі поспіль втратила очки у Бундеслізі та скотилася на 3 місце.

Баварія у тіні свастики: бос академії поліг у концтаборі з усією родиною, "продажний гладіатор" і вирване серце