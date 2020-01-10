Керівництво Барселони після вильоту із Суперкубка зустрілося з Хаві, – ЗМІ

Барселона розглядає варіант із запрошенням колишнього хавбека клубу Хаві на посаду головного тренера.

Генеральний директор клубу Оскар Грау і спортивний директор Ерік Абідаль літали в Доху для зустрічі з легендарним хавбеком, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

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Керівництво каталонців обговорило з Хаві потенційне призначення на тренерський місток команди. Переговори відбулися 10 січня, наступного дня після вильоту Барселони із Суперкубка Іспанії від Атлетіко. Щоправда, ще вранці іспанська преса запевняла, що провальний старт "блаугранас" у 2020 році не загрожує долі Ернесто Вальверде, і він продовжить свою роботу у столиці Каталонії.

Нагадаємо, Хаві розпочав свою тренерську кар'єру влітку минулого року в катарському Аль-Садді. Сам іспанець неодноразово підкреслював своє бажання повернутися до Барселони у статусі тренера.

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