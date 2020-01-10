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Керівництво Барселони після вильоту із Суперкубка зустрілося з Хаві, – ЗМІ

15:09 340 Читать на русском
Керівництво Барселони після вильоту із Суперкубка зустрілося з Хаві, – ЗМІ
Хаві / Getty Images

Барселона розглядає варіант із запрошенням колишнього хавбека клубу Хаві на посаду головного тренера.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Генеральний директор клубу Оскар Грау і спортивний директор Ерік Абідаль літали в Доху для зустрічі з легендарним хавбеком, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж

Керівництво каталонців обговорило з Хаві потенційне призначення на тренерський місток команди. Переговори відбулися 10 січня, наступного дня після вильоту Барселони із Суперкубка Іспанії від Атлетіко. Щоправда, ще вранці іспанська преса запевняла, що провальний старт "блаугранас" у 2020 році не загрожує долі Ернесто Вальверде, і він продовжить свою роботу у столиці Каталонії.

Нагадаємо, Хаві розпочав свою тренерську кар'єру влітку минулого року в катарському Аль-Садді. Сам іспанець неодноразово підкреслював своє бажання повернутися до Барселони у статусі тренера.

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Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж
02:58
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Теги
Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Хаві Ернандес Хаві Ернандес Барселона - Атлетіко Ерік Абідаль Ерік Абідаль Барселона Барселона
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