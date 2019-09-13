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Керівництво Барселони оцінило резонансне інтерв'ю Мессі

11:26 1084 Читать на русском
Керівництво Барселони оцінило резонансне інтерв'ю Мессі
Ліонель Мессі / Фото AP

Віце-президент Барселони Жосеп Вівес не бачить жодних непорозумінь між клубом та Ліонелем Мессі.

"Абсолютно нормальне інтерв'ю. Він сказав все дуже прозоро. Ми задоволені тим, як він висловився.

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Між Мессі і клубом немає ніякої напруги. Він зробив кілька цікавих оцінок", – цитує Вівеса Marca.

Напередодні Ліонель Мессі дав велике інтерв'ю Diario SPORT, де проаналізував актуальні проблеми Барселони та відповів на чутки про можливий відхід з каталонського гранда. "Футбол 24" підготував для вас адаптований переклад слів лідера Барселони за посиланням.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жозеп Вівес
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