Керівництво Барселони оцінило резонансне інтерв'ю Мессі

Віце-президент Барселони Жосеп Вівес не бачить жодних непорозумінь між клубом та Ліонелем Мессі.

"Абсолютно нормальне інтерв'ю. Він сказав все дуже прозоро. Ми задоволені тим, як він висловився.

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Між Мессі і клубом немає ніякої напруги. Він зробив кілька цікавих оцінок", – цитує Вівеса Marca.

Напередодні Ліонель Мессі дав велике інтерв'ю Diario SPORT, де проаналізував актуальні проблеми Барселони та відповів на чутки про можливий відхід з каталонського гранда. "Футбол 24" підготував для вас адаптований переклад слів лідера Барселони за посиланням.