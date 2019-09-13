Керівництво Барселони оцінило резонансне інтерв'ю Мессі

Світ — 11:00 2073
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Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду
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Барселона може підписати Мбаппе замість Неймара – француз випереджає бразильця за чотирма критеріямиІспанія — 10:21 1501
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Ярмоленко став автором найкращого гола Вест Хема у серпніАнглія — 12 вер 9265
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"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти НігеріїАнглія — 12 вер 11270
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Лугано – Динамо: відома вартість квитків на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12 вер 2148