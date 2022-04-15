Очільникам аж 11 колективів з чемпіонату Італії пощастило. Суд закрив провадження проти них.

Нещодавно федеральна прокуратура Італії висунула звинувачення 11 клубам та їхнім 59 керівникам у завищенні даних про вартість проданих гравців у попередні трансферні вікна. Менеджерам загрожувало відсторонення від футболу й солідні штрафи.

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Та федеральний суд першої інстанції виправдав усі колективи та їхніх керівників, які опинились під слідством, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. Це означає, що, зокрема, Андреа Аньєллі та Ауреліо Де Лаурентіс, президенти Ювентуса та Наполі відповідно, не будуть відсторонені від футболу на майже рік.

Окрім двох грандів, покарання оминуло Сампдорію, Емполі, Дженоа, Парму, Пізу та інші колективи.

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