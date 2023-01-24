За чутками, 33-річний хавбек не зацікавлений у пролонгації контракту з Борусією, адже нібито з ним ще не вели перемовин про продовження співпраці. Серед претендентів на Ройса називають Манчестер Юнайтед і РБ Лейпциг.

Ройс розізлився на Борусію і може піти безкоштовно – Манчестер Юнайтед і топ-клуб з Німеччини зацікавлені

Спортивний директор "биків" у коментарі Sky Sport заявив, що це неправда: "Ми обережно думаємо про літнє трансферне вікно, зосереджені на безкоштовних переходах. Так, ми дійсно зустрічалися з представником Ройса, але здебільшого пили каву і мало говорили про футболістів".

Нагадаємо, Марко всю клубну кар'єру провів у Німеччині, а за "джмелів" виступає з 2012-го. Півзахисника постійно переслідують важкі травми, які не дають спокою і в нинішньому сезоні – всього 12 матчів, 3 голи та 4 асисти.

РБ Лейпциг втретє поспіль знищив Шальке, забивши шість голів – шедевр Ольмо допоміг "бикам" вийти на другу позицію