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Керівник Динамо Брест провів три зустрічі з представниками ФФУ щодо переходу в чемпіонат України

17:23 1397 Читать на русском
Керівник Динамо Брест провів три зустрічі з представниками ФФУ щодо переходу в чемпіонат України
Олександр Зайцев /Динамо Брест

Керівник Динамо Брест Олександр Зайцев розповів, що спілкувався з представниками футбольних федерацій інших країни щодо переходу команди у їх чемпіонат.

"Найбільше ми опрацьовували варіант з переходом в інший чемпіонат. Мова не тільки про Польщу. Я тричі зустрічався з керівництвом Федерації футболу України, кілька разів були і в Польщі. Ці варіанти, безумовно, складні. У нас не збігаються календарі.

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Крім того, це великі країни, зі своїми пасьянсами. Прихід нового сильного колективу порушує якийсь баланс. І нам довелося б витратити певний час, щоб пробитися з нижчих ліг нагору.

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Але найдалі просунулися в плані переходу в чемпіонат Литви. У нас було певне листування з тамтешньою федерацією футболу. Календарі збігаються, ліміту на легіонерів немає. Єдине складне питання – як виняток ввести команду відразу у вищу лігу", – цитує Зайцева Pressball.by.

Теги
ФФУ Білорусь Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест
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