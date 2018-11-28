Керівник Арени Львів: Шахтар не звертався щодо проведення матчу Ліги чемпіонів із Ліоном

Виконувач обов'язків директора Арени Львів Юрій Майборода прокоментував можливість проведення матчу заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і французьким Ліоном у Львові.

"Ні, Шахтар не звертався до нас щодо проведення матчу з Ліоном. Я чув про це, такі розмови точаться. Але жодних звернень не було. Тому наразі коментувати нічого", – розповів Майборода в коментарі Tribuna.com.

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Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Відразу після цього з'явилися чутки, що поєдинок Шахтаря проти Ліона не відбудеться в Харкові, оскільки Харківська область входить до списку регіонів, у яких ввели особливий режим.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола не впевнений, що команда прилетить у Харків через воєнний стан. Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон мав відбутись на харківському ОСК Металіст. Зустріч запланована на 12 грудня.

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