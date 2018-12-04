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Керівник Арени Львів: Ми були готові прийняти матч Шахтар – Ліон, нам незрозумілі мотиви УЄФА

20:02 268 Читать на русском
Керівник Арени Львів: Ми були готові прийняти матч Шахтар – Ліон, нам незрозумілі мотиви УЄФА
Шахтар – Ліон / ФК Шахтар

Виконувач обов’язків директора Арени Львів Юрій Майборода незадоволений, що матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном перенесли у Київ а не у Львів.

"Ми підготували лист в УЄФА і ФФУ, в якому описали ситуацію. Арена Львів – резервний стадіон Шахтаря у Лізі чемпіонів, і ми були готові прийняти матч з Ліоном. Нам незрозумілі мотиви, якими керувався УЄФА в цьому питанні.

УЄФА: Динамо і Яблонец теж зіграють на Олімпійському

Аналогічна ситуація з перенесенням матчу Ворскла – Арсенал на НСК. Це, як мінімум, дивно і неетично, тому що УЄФА порушує власні норми. Розумію, що на рішення вплинути вже не можемо, але ми вирішили написати такий лист", – цитує Майбороду Sportarena.

Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін

Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном на НСК Олімпійський. Гра відбудеться 12 грудня о 22:00. А вже на наступний день Динамо зіграє поєдинок Ліги Європи проти Яблонца на тому ж стадіоні.

Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
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Ліон
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів УЄФА Шахтар - Ліон Арена Львів НСК Олімпійський
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