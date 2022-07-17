Очільник клубу з ОАЕ Абдулла Алі поділився подробицями підготовки до сезону 2022/23 під керівництвом Сергія Реброва.

"Усі приготування до передсезонних літніх зборів ми вже завершили. Вони відбудуться у два етапи. Перший стартує у Німеччині з 19 по 30 липня, а другий відбудеться в Австрії з 31 липня по 20 серпня.

Ребров: Ярмоленко буде лідером в Аль-Айні

Технічний та логістичний персонал їздили на місця, щоб переконатися в наявності всього необхідного обладнання відповідно до рекомендацій професійного комітету Аль-Айна та вимог тренерської команди під керівництвом українця Сергія Реброва.

У готелі є джакузі, тренажерний зал та басейн. Крім цього, завершено підготовку до проведення понад восьми спарингів. Планується, що команда зіграє з Кувейтом, Аль-Файхою, а ще з кількома європейськими командами та країн Перської затоки", – цитує Алі сайт "боса".

Також серед важливих вимог українського фахівця щодо вибору місця проведення зборів були певні погодні умови, які дозволяють команді проводити по два тренування в день.

Нагадаємо, нещодавно до Аль-Айна приєднався капітан збірної України Андрій Ярмоленко, підписавши контракт на один рік. Він теж вирушить на збори під керівництвом Реброва.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?