Керівник академії Динамо покинув клуб

Україна — 01:06 9978
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Львів – Динамо: Київ розвиває новий фірмовий почерк, несподівана персона матчу, відповідь Брюгге, від якої віє насолодою
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Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забиває та отримує кепську оцінку ЗМІ, сигнал від Пеллегріні для українцяАнглія — 3 серп 15361
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Динамо вперше в історії розгромило Львів та продовжило рекордну серіюУкраїна — 3 серп 1668
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Манчестер Юнайтед здолав Мілан по пенальті – фатальна помилка Мальдіні, але Міжнародний кубок чемпіонів виграла БенфікаСвіт — 3 серп 1036
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Десна на власному полі впевнено перемогла ВорсклуУкраїна — 3 серп 2104