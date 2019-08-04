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Керівник академії Динамо покинув клуб

06:00 870 Читать на русском
Керівник академії Динамо покинув клуб
Ромео Вендлер / ФК Динамо

Очільник академії Динамо Ромео Вендлер більше не працює в київському клубі.

Хорватський фахівець Ромео Вендлер, який був куратором всіх вікових груп академії Динамо, покинув київський клуб. 50-річний тренер повернувся у Німеччину, де він раніше працював у структурі Хоффенхайма, повідомляє Динамоманія.

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У Вендлера завершився контракт з Динамо, тому він припинив роботу в Україні. Нагадаємо, хорват провів у київському клубі 2 роки, прийшовши на прохання головного тренера Олександра Хацкевича.

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Динамо Динамо Ромео Вендлер Ромео Вендлер
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