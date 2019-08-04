Керівник академії Динамо покинув клуб

Очільник академії Динамо Ромео Вендлер більше не працює в київському клубі.

Хорватський фахівець Ромео Вендлер, який був куратором всіх вікових груп академії Динамо, покинув київський клуб. 50-річний тренер повернувся у Німеччину, де він раніше працював у структурі Хоффенхайма, повідомляє Динамоманія.

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У Вендлера завершився контракт з Динамо, тому він припинив роботу в Україні. Нагадаємо, хорват провів у київському клубі 2 роки, прийшовши на прохання головного тренера Олександра Хацкевича.

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