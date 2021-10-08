Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага у пошуках ігрової практики може вирушити до Італії.

Лаціо розраховує орендувати найдорожчого воротаря світу під час зимового вікна, повідомляє Corriere dello Sport.

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У поточному сезоні Кепа провів лише 3 матчі, продовжуючи програвати конкуренцію Едуару Менді. Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі добре знає можливості іспанця і хоче запросити екс-підопічного до своєї команди. Керманич "орлів" пробачив скандал часів своєї роботи в Челсі, коли Аррісабалага зухвало відмовився від заміни перед серією пенальті на Кубок англійської ліги.

Проблемою може стати велика зарплата Кепи. Воротар отримує в Челсі 8 млн євро на рік, але Лаціо готовий платити лише половину цієї суми.

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