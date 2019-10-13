Кепа розповів, чому не перейшов у Реал

Голкіпер лондонського Челсі Кепа Аррісабалага прокоментував інформацію про те, що свого часу він міг опинитися в мадридському Реалі.

"Протягом кількох місяців про це дуже багато писали. Моя бабуся бачила мене в газетах частіше, ніж наживо. Про мене багато говорили. До того ж, у мене була травма. Так що це був не найприємніший момент мого життя.

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Термін контракту з Атлетіком добігав кінця, і з січня я міг починати переговори з іншими клубами. Але я не міг уявити себе в якомусь іншому клубі, навіть у Реалі.

Тому все закінчилося продовженням угоди. Я хотів залишитися. Але склалося так, що через шість місяців я перейшов у Челсі. Якщо чесно, відчуття буди досить суперечливі", – цитує баска AS.

Нагадаємо, Кепа перейшов у Челсі влітку 2018-го року за 79,5 млн євро.

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