Кепа отримав серйозний штраф за інцидент із Саррі

Голкіпер Челсі Кепа Аррізабалага був серйозно оштрафований за відмову сісти на лаву запасних у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що Кепа Аррізабалага позбавлений тижневої зарплати за скандальний епізод у фіналі Кубка англійської ліги. Воротар заробляє 225 тисяч євро на тиждень.

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У кінці другого екстратайму головний тренер "синіх" Мауріціо Саррі хотів замінити іспанця на Віллі Кабальєро, але той відмовився сідати на лаву для запасних.

Челсі у підсумку поступився в тому фіналі і втратив можливість здобути трофей.

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