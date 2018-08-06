Кепа може замінити Куртуа у Челсі

Лондонський Челсі розглядає голкіпера Атлетіка Більбао як потенційну заміну Тібо Куртуа, який скоріш за все незабаром одягне футболку мадридського Реала.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий виплатити класулу за голкіпера Атлетіко Яна Облака у розмірі 100 млн євро.

Втім, пріоритетним варіантом для "синіх" є голкіпер Атлетіка Більбао Кепа, повідомляє AS. Клаусула за цього виконавця становить 80 млн євро. Якщо трансфер відбудеться, то Челсі поб'є рекорд Ліверпуля, який заплатив за Аліссона 75 млн євро.

Також повідомляється, що сам 23-річний голкіпер не проти переїзду на Туманний Альбіон.

Очікується, що Челсі отримає за трансфер Куртуа близько 35 млн євро, що частково покриє витрати лондонців на нового голкіпера.

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