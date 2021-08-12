Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага показав вміння тиснути на суперника у серії пенальті проти Вільяреала.

Особливо дісталося захиснику "Жовтої субмарини" Раулю Альбіолю, який бив сьомим.

Челсі – Вільяреал – 1:1 (6:5 по пен.) – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА

Кепа підійшов до 35-річного ветерана і щось тихо наговорив на вухо. Буквально перед самим ударом кіпер Челсі ще й зухвало показав пальцем у лівий від себе кут, запрошуючи бити саме туди. Альбіоль пробив у інший, але надто слабко – Аррісабалага зафіксував м'яч і приніс своїй команді Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, що Томас Тухель випустив Кепу суто під серію пенальті, а в основний час стояв Едуар Менді.

Челсі виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Вільяреал у серії пенальті: Кепа – герой, тріумф Тухеля та тривожна гра лондонців