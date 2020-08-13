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Кендзьора зацікавив Рому

20:49 - Читать на русском
Кендзьора зацікавив Рому
Томаш Кендзьора / Фото з відкритих джерел

Захисник киян Томаш Кендзьора може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Італії.

Рома проявляє серйозний інтерес до оборонця киян, повідомляє Alfredo Pedulla з посиланням на власні джерела. Представники "вовків" вже контактували з Динамо щодо можливого переходу.

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Трансферна вартість Кендзьори наразі становить 2,8 млн євро. До слова, італійську Рому наразі очолює екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Зазначимо, що польський захисник виступає за Динамо з 2017 року. В цьому сезоні Томаш Кендзьора провів 39 матчів за киян у цьому сезоні та відзначився 5 асистами.

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Теги
Трансфери Томаш Томаш Кендзьора Динамо Динамо Рома Рома Італія
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