Кендзьора викликаний у збірну Польщі на матчі Ліги націй

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек оголосив список футболістів, що виступають в іноземних чемпіонатах, на прийдешні поєдинки. Про це повідомив офіційний сайт Польського футбольного союзу.

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У перелік потрапив захисник Динамо Томаш Кендзьора, який вже встиг провести за збірну 16 матчів. Повний список гравців, включно з представниками місцевої ліги, буде оголошено 24 серпня.

Зазначимо, що 4 вересня в Амстердамі поляки зіграють з Нідерландами, а 7 вересня змагатимуться з Боснією і Герцеговиною в Лізі націй.

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