toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга націй
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Кендзьора викликаний у збірну Польщі на матчі Ліги націй

11:52 - Читать на русском
Кендзьора викликаний у збірну Польщі на матчі Ліги націй
Томаш Кендзьора / Фото ФК Динамо

Національна збірна Польщі оголосила список легіонерів на вересневі поєдинки.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек оголосив список футболістів, що виступають в іноземних чемпіонатах, на прийдешні поєдинки. Про це повідомив офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти

У перелік потрапив захисник Динамо Томаш Кендзьора, який вже встиг провести за збірну 16 матчів. Повний список гравців, включно з представниками місцевої ліги, буде оголошено 24 серпня.

Зазначимо, що 4 вересня в Амстердамі поляки зіграють з Нідерландами, а 7 вересня змагатимуться з Боснією і Герцеговиною в Лізі націй.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19

blog_ava
Сольне знущання 19-річного Девіса із захисту Барселони – відео п'ятого гола
00:10
2977
Теги
Динамо Динамо Польща Польща Томаш Томаш Кендзьора Ліга націй
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
59
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?