Кендзьора викликаний у збірну Польщі

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик до лав своєї національної збірної.

Польський футбольний союз оголосив футболістів, які отримали виклик на матчі проти Італії та Ірландії.

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До списку потрапив оборонець київського Динамо Томаш Кендзьора, повідомляє Radio ZET в Twitter.

Відзначимо, також до складу збірної був викликаний українець Тарас Романчук, який отримав громадянство Польщі.

Нагадаємо, Томаш нещодавно дебютував у складі національної команди.