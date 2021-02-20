"Я можу бути задоволений першою частиною сезону. Радий, що мені довіряли тренери у збірній та клубі. Я постарався відплатити їм хорошою грою на полі.

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Луческу вдалося створити з наявних гравців хорошу команду, яка показала себе у Лізі чемпіонів, продовжує виступи у Лізі Європи, має можливість виграти чемпіонат і Кубок України. Зараз Луческу – наша найбільша сила", – цитує Кендзьору офіційний сайт Леха.

Нагадаємо, Томаш перейшов у Динамо саме з познанського клуба у липні 2017 року за 1,5 млн євро. У поточному сезоні поляк провів у складі київської команди 25 матчів у всіх турнірах, в яких записав до свого активу 3 результативні передачі. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

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