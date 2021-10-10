Польща не помітила Сан-Маріно в матчі відбору до ЧС-2022 (5:0). Забитий гол до свого активу записав і динамівець Томаш Кендзьора, а Лукаш Фабіанскі попрощався зі збірною.

Відбір ЧС-2022, 7 тур

Група F

Польща – Сан-Маріно – 5:0

Голи: Свідерскі, 10, Броллі, 20 (аг), Кендзьора, 50, Букса, 84, Пйонтек, 90+1

Поєдинок у Варшаві розпочався вдало для "Кадри", яка вже на 20-й хвилині вела 2:0. У другому таймі підопічні Паулу Соузи забили ще тричі і святкували переконливу перемогу – 5:0.

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Перший гол за збірну Польщі забив Томаш Кендзьора. На 50-й хвилині захисник Динамо був першим на добиванні і розстріляв голкіпера суперників потужним ударом у ближній кут. Це був 25-й матч Кендзьори за національну команду Польщі.

Зауважимо, 27-річний захисник виступає за Динамо з 2017-го, а нещодавно одружився з українкою Вікторією Стецик. У складі "біло-синіх" Кендзьора став чемпіоном України та двічі виграв Кубок.

Був у цьому матчі ще один знаменний момент. Голкіпер Вест Хема Лукаш Фабіанскі зіграв свій останній матч за збірну Польщі. У другому таймі 36-річний голкіпер був замінений і не зміг стримати сліз.

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