Кендзьора: Я знаю про ситуацію між Україною і Росією, тому мене дивує, що в Динамо всі спілкуються російською

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився цікавими думками щодо свого бачення політичної ситуації в Україні.

"Українською розмовляти ще не вмію. Можливо, прийде час, що буду спілкуватись нею.

Я добре знаю російську, вона схожа на польську. Ще більше польська схожа на українську, але всі в команді чомусь говорять російською. Для мене це дивно.

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Знаю, яка ситуація між Україною і Росією, але всі тут говорять російською. Я думаю, це неприємно, що у вашій країні говорять іншою мовою. Я питав у них, чому так?

Назарій Русин спілкується українською, він біля Львова живе. Його іноді не розуміють в команді.

Ще мене дивує, що в Україні на польських номерах більше машин, ніж на українських. У мене теж є машина на "євробляхах". Ми сміємося, що тільки один поляк їздить на польських номерах", – сказав Кендзьора в ефірі програми Профутбол.

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